ROMA – È morto a 79 anni Tony Sirico. L’attore era ricoverato in una clinica a Fort Lauderdale, in Florida. A dare la notizia è stato il suo storico manager Bob McGowan. Sirico era celebre per il ruolo di Paulie Gualtieri, nella serie cult di HBO “I Soprano”, ma aveva vestito i panni del gangster mafioso già in altre occasioni, come in “Quei bravi ragazzi” di Martin Scorsese.

Nato a New York e di origini italo-americane, come Paulie dei Soprano, Sirico ha lavorato anche con Woody Allen, dal quale è stato diretto in numerose pellicole, come “Pallottole su Broadway”, “La dea dell’amore”, “Harry a pezzi”, “Celebrity”, “Café Society” e “La ruota delle meraviglie”.

]]

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo È morto Tony Sirico, il Paulie Gualtieri de “I Soprano” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento