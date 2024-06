È nata la Silvio Berlusconi Editore. Il primo libro un saggio di Tony Blair

ROMA – È nata la Silvio Berlusconi Editore. La nuova casa editrice del Gruppo Mondadori debutterà in libreria il 5 settembre con un saggio di Tony Blair sull’arte di governare e avrà “una selezione ristretta di titoli, ma di indiscutibile qualità”, promettono. La neo-nata casa editrice, che ha la firma del Cavaliere come logo, nasce per promuovere il concetto di libertà e dando voce ad autori contemporanei: “Avrà un’unica parola d’ordine: libertà- dice Marina Berlusconi in un’intervista al Corriere- Non sarà solo un omaggio a mio padre, ma un progetto editoriale che vuole dare più forza al pensiero liberale e democratico, contro ogni forma di totalitarismo, nel nome di quella libertà che finisce solo dove comincia quella altrui”. Berlusconi, “mio padre ha sempre combattuto per la libertà. È stata il mezzo e il fine di tutto il suo agire. Tutto quello che ha costruito, lo ha costruito utilizzando le vie della libertà e realizzando conquiste che di libertà si nutrivano. Come politico e come imprenditore”.

Il debutto della Silvio Berlusconi Editrice a settembre, quindi, con ‘On Leadership. L’arte di governare‘ di Tony Blair e due grandi classici come Voltaire e Furet. Poi Ernesto Galli della Loggia e Walter Siti, e anche il manifesto antiputiniano di Alexander Baunov.

