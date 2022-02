E’ nato l’Inner Wheel Club di Aversa

I 40 soci hanno eletto presidente Rossella Campanalunga

E’ stato costituito l’Inner Wheel Club di Aversa, presso il Vega Food della locale A.S.I., alla presenza della Chairman all’espansione del Distretto 210, Trofimena Forte.

Nonostante il particolare momento, segnato dalla persistente emergenza sanitaria, ben quaranta soci hanno aderito all’iniziativa, promossa dall’avvocato Rossella Campanalunga, che è stata proclamata presidente.

“Strong Women, Stronger World” recita lo slogan 2021/2024 dell’International Inner Wheel, le cui finalità sono quelle di promuovere la vera amicizia, incoraggiare gli ideali di servizio individuale e favorire la comprensione internazionale.

La nuova realtà associativa nasce in un momento di chiusura; infatti, in un periodo in cui attività e servizi al pubblico chiudono o diminuiscono drasticamente e si è spinti verso l’isolamento, quaranta giovani donne si mettono in gioco e offrono un concreto sostegno a chi, più debole, e di conseguenza ancora più segnato da questa pandemia, si è ritrovato nel bisogno e si è sentito ancora più solo.

L’obiettivo fondamentale dell’organizzazione è quello di fornire aiuti a chi ne ha necessità. Le socie fondatrici – professioniste, docenti, imprenditrici, medici – hanno dunque deciso di unire le loro forze e le proprie competenze per fare service sul territorio.

Nominato socio onorario l’avvocato Emilia Narciso, presidente del Comitato Regionale Unicef. Chiaro è stato il messaggio della Presidente: “Abbiamo attraversato due anni davvero difficili, affrontando serie difficoltà come donne, mogli, mamme.

Abbiamo sostenuto i nostri cari, ci siamo adoperate nella vita familiare ed in quella professionale utilizzando tutte le nostre risorse. Non ci siamo mai perdute d’animo. Il Club nasce proprio dal desiderio di condividere, con le amicizie più care e con i migliori talenti del territorio, un nuovo progetto di service”.

Scelto come Club Padrino della neonata associazione, il locale Rotary Club – Aversa Terra Normanna, presieduto dal dottore commercialista Francesco Matacena.

L’Inner Wheel rappresenta, infatti, la “ruota interna” del Rotary, con il quale lavorerà in sinergia, condividendo il territorio per obiettivi, principi e finalità.

L’articolo E’ nato l’Inner Wheel Club di Aversa proviene da Notiziedi.

