E’ nato Niccolò, il figlio di Elisa D’Ospina e Stefano Macchi

Ancora un parto vip alla Santa Famiglia di Roma

Roma, 15 mag. (askanews) – Ancora una nascita vip nella storica clinica romana Casa di Cura Santa Famiglia, Centro Nascite di eccellenza nazionale e unica struttura mono specialistica in ostetricia e ginecologia in Italia. Fiocco azzurro per la coppia di neo genitori, la modella curvy Elisa D’Ospina e Stefano Macchi.

Il piccolo Niccolò – con la mamma Elisa e il papà Stefano – sta bene e pesa 4,630 Kg. “Eccoci, è arrivato il momento. Da adesso si naviga e si vola” il loro annuncio sui loro profili social.

Soddisfazione e felicità non solo della coppia ma anche dell’equipe medica coordinata dal dottor Luca Cipriano e dal dottor Paolo Franceschini, e di tutta la sua equipe. “Benarrivato piccolo Niccolò, a lui e alla coppia di neo genitori che abbiamo accompagnato durante tutto il percorso nascita, i nostri più affettuosi auguri! In diverse occasioni pubbliche con Elisa abbiamo affrontato i temi della denatalità e dei Disturbi del Comportamento Alimentare, oggi è una grande gioia vederla, neo mamma, stringere Niccolò tra le sue braccia. Ogni nuovo nato è un segno di speranza per tutti” afferma Donatella Possemato, direttrice della Santa Famiglia.

