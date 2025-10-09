“È nato Zeno Thiago”: alla Camera gli auguri per la neo-mamma Montaruli

di Maria Carmela Fiumanò e Cristina Rossi

ROMA – Auguri in Aula alla Camera alla neo-mamma Augusta Montaruli, deputata torinese di Fratelli d’Italia. Interrompendo i lavori della seduta, mentre è in corso l’esame del caso Almasri, il presidente Lorenzo Fontana annuncia che è nato Zeno Thiago ed esprime “alla mamma e al papa gli auguri piu’ sinceri della presidenza e di tutta l’Aula”. Applausi dall’emiciclo. Fontana ha chiosato: “E complimenti per il nome”.

ZENO THIAGO, IL SIGNIFICATO DEL NOME

“Benvenuto al mondo Zeno Thiago, in onore dei santi a cui sono devoti papà e mamma. Zeno come il patrono di Verona, in onore del padre e delle tue sorelle, nonché di tutti coloro che sono pescatori in acque dolci. Thiago come Santiago, come san Giacomo il Maggiore, l’incontro che mi cambiò la vita, tra pescatori di uomini, figlio del tuono. Che ti proteggano sempre nelle battaglie che dovrai affrontare, che tu possa usare guanti capaci di attutire e parare i peggiori colpi senza mai rinunciare a te stesso”, scrive Montaruli sul suo profilo Ig, dando l’annuncio della new entry.

IL PAPÀ ALBERTO POMINI, CHI È

Il papà di Zeno Thiago è il compagno della deputata, Alberto Pomini, ex calciatore: è stato portiere in Serie A con il Sassuolo e in serie B nel Palermo, nel Venezia e nella Spal. Attualmente lavora come preparatore atletico.

