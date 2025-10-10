venerdì, 10 Ottobre , 25

“È ORA” : MONTEFORTE GUARDA AL FUTURO! Un movimento che nasce dal basso, con lobiettivo di restituire alla comunità fiducia, energia e visione.

Di Redazione-web
Monteforte Irpino si prepara a voltare pagina. Dopo settimane di confronto e partecipazione, il gruppo civico È ORA lancia un messaggio forte e diretto: è tempo di rinnovamento, di coraggio, di una nuova mentalità per il futuro del paese.
Il nome scelto  È ORA  racchiude la convinzione di un gruppo di cittadini, professionisti, giovani e donne che hanno deciso di mettersi in gioco per dare vita a un progetto di cambiamento autentico, trasparente e partecipato.
Un movimento che nasce dal basso, con lobiettivo di restituire alla comunità fiducia, energia e visione.
Il cambiamento vero non si fa con le stesse menti, le stesse logiche, gli stessi errori.
Non si può costruire un futuro migliore con chi è ancora aggrappato al passato.
Serve coraggio. Serve consapevolezza. Serve una nuova mentalità.  dichiarano i membri del gruppo È ORA.
Il gruppo sottolinea che non è possibile trasformare nulla se si continua a seguire chi ha contribuito ai problemi di oggi.
Per cambiare davvero, serve cambiare direzione  ed è da questa consapevolezza che nasce il progetto È ORA. Il rinnovamento parte dalle persone. Dalla volontà di ognuno di noi di essere parte attiva di un percorso nuovo.
Non spettatori, ma protagonisti del cambiamento che Monteforte merita.  aggiunge la squadra.
Con entusiasmo e senso di responsabilità, il gruppo È ORA si prepara a incontrare i cittadini, ascoltare i bisogni reali della comunità e costruire insieme un programma concreto, moderno e condiviso.
Un progetto politico che vuole unire e non dividere, che mette al centro le idee, la competenza e la partecipazione.

Monteforte Irpino ha bisogno di una nuova visione, di una politica capace di guardare avanti con determinazione e fiducia.
E il momento di iniziare… È ORA.

