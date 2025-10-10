Monteforte Irpino si prepara a voltare pagina. Dopo settimane di confronto e partecipazione, il gruppo civico È ORA lancia un messaggio forte e diretto: è tempo di rinnovamento, di coraggio, di una nuova mentalità per il futuro del paese.
Il nome scelto È ORA racchiude la convinzione di un gruppo di cittadini, professionisti, giovani e donne che hanno deciso di mettersi in gioco per dare vita a un progetto di cambiamento autentico, trasparente e partecipato.
Un movimento che nasce dal basso, con lobiettivo di restituire alla comunità fiducia, energia e visione.
Il cambiamento vero non si fa con le stesse menti, le stesse logiche, gli stessi errori.
Non si può costruire un futuro migliore con chi è ancora aggrappato al passato.
Serve coraggio. Serve consapevolezza. Serve una nuova mentalità. dichiarano i membri del gruppo È ORA.
Il gruppo sottolinea che non è possibile trasformare nulla se si continua a seguire chi ha contribuito ai problemi di oggi.
Per cambiare davvero, serve cambiare direzione ed è da questa consapevolezza che nasce il progetto È ORA. Il rinnovamento parte dalle persone. Dalla volontà di ognuno di noi di essere parte attiva di un percorso nuovo.
Non spettatori, ma protagonisti del cambiamento che Monteforte merita. aggiunge la squadra.
Con entusiasmo e senso di responsabilità, il gruppo È ORA si prepara a incontrare i cittadini, ascoltare i bisogni reali della comunità e costruire insieme un programma concreto, moderno e condiviso.
Un progetto politico che vuole unire e non dividere, che mette al centro le idee, la competenza e la partecipazione.
Monteforte Irpino ha bisogno di una nuova visione, di una politica capace di guardare avanti con determinazione e fiducia.
E il momento di iniziare… È ORA.