Monteforte Irpino si prepara a voltare pagina. Dopo settimane di confronto e partecipazione, il gruppo civico È ORA lancia un messaggio forte e diretto: è tempo di rinnovamento, di coraggio, di una nuova mentalità per il futuro del paese.

Il nome scelto  È ORA  racchiude la convinzione di un gruppo di cittadini, professionisti, giovani e donne che hanno deciso di mettersi in gioco per dare vita a un progetto di cambiamento autentico, trasparente e partecipato.

Un movimento che nasce dal basso, con lobiettivo di restituire alla comunità fiducia, energia e visione.

Il cambiamento vero non si fa con le stesse menti, le stesse logiche, gli stessi errori.

Non si può costruire un futuro migliore con chi è ancora aggrappato al passato.

Serve coraggio. Serve consapevolezza. Serve una nuova mentalità.  dichiarano i membri del gruppo È ORA.

Il gruppo sottolinea che non è possibile trasformare nulla se si continua a seguire chi ha contribuito ai problemi di oggi.

Per cambiare davvero, serve cambiare direzione  ed è da questa consapevolezza che nasce il progetto È ORA. Il rinnovamento parte dalle persone. Dalla volontà di ognuno di noi di essere parte attiva di un percorso nuovo.

Non spettatori, ma protagonisti del cambiamento che Monteforte merita.  aggiunge la squadra.

Con entusiasmo e senso di responsabilità, il gruppo È ORA si prepara a incontrare i cittadini, ascoltare i bisogni reali della comunità e costruire insieme un programma concreto, moderno e condiviso.

Un progetto politico che vuole unire e non dividere, che mette al centro le idee, la competenza e la partecipazione.

Monteforte Irpino ha bisogno di una nuova visione, di una politica capace di guardare avanti con determinazione e fiducia.

E il momento di iniziare… È ORA.