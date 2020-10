E’ ora possibile giocare alla Xbox direttamente da iPhone

Dopo essere stata disponibile come app in versione beta limitata, la nuova app Xbox per iOS è finalmente disponibile su App Store con la nuova modalità “Remote Play”, che consente ai possessori di Xbox di riprodurre in streaming i giochi Xbox One su iPhone e iPad.

L’app Xbox per iOS è stata completamente ridisegnata e offre alcune importanti nuove funzionalità, inclusa la tanto attesa modalità di riproduzione remota. Gli utenti di iPhone e iPad che possiedono anche una Xbox One possono ora giocare ai giochi Xbox direttamente sui propri dispositivi iOS in streaming.

