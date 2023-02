E’ pace tra Cipriani e Belmond (Lvmh): accordo su utilizzo del marchio

L’hotel di Venezia resterà l’unico a portare il nome della famiglia

Milano, 22 feb. (askanews) – Belmond, maison dell’hotellerie di lusso del gruppo Lvmh, e la famiglia Cipriani hanno raggiunto un accordo che mette fine a ogni contenzioso tra le due parti riguardante la proprietà intellettuale. I procedimenti legali risalgono a molti anni fa, ben prima dell’acquisizione di Belmond da parte del colosso francese del lusso.

Il nuovo accordo stabilisce una volta per tutte i rispettivi diritti delle parti in merito ai marchi Cipriani nelle diverse aree del mondo e permetterà lo sviluppo di questi brand all’interno di un contesto legale chiaro e ben definito. L’Hotel Cipriani di Venezia, fiore all’occhiello di Belmond, resterà l’unico al mondo con tale nome. Dal canto suo, il gruppo Cipriani potrà continuare ad espandere le attività di hospitality e ristorazione nelle più prestigiose località del mondo. Alcuni dei loro progetti saranno sviluppati con Belmond come partner.

“L’accordo con Giuseppe Cipriani e la sua famiglia segna l’inizio di una nuova era per Belmond ed il Gruppo Cipriani”, ha commentato Roeland Vos, AD di Belmond. “Siamo molto orgogliosi dell’Hotel Cipriani, il nostro hotel mitico a Venezia, il suo luogo magico e le esperienze uniche che è in grado di offrire ai suoi ospiti. Siamo lieti che la famiglia Cipriani possa continuare con successo l’attività nel mondo dell’hospitality di alta qualità”.

“Siamo grati a Belmond e al Sig. Arnault per l’apertura dimostrata nel trovare una soluzione a questo lungo contenzioso”, ha dichiarato Giuseppe Cipriani, AD del Gruppo Cipriani. “La nostra famiglia è presente nell’hospitality di alta qualità sin da quando mio nonno ha iniziato la sua attività a Venezia nel 1931. Mio padre Arrigo, i miei due figli ed io siamo riusciti a costruire sulla tradizione di Venezia e sull’eccezionale gastronomia italiana dando loro notorietà e desiderabilità mondiale. Siamo felici di poter continuare a sviluppare il nostro business di famiglia in un contesto legale chiaro”.

