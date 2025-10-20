e’-partito-con-un-successo-il-tour-mondiale-di-eros-ramazzotti

Il 21 novembre esce in tutto il mondo il nuovo album

Amsterdam, 20 ott. (askanews) – Eros Ramazzotti ha conquistato Amsterdam: i due eventi unici del World tour gala Première di venerdì 17 e sabato 18 ottobre allo Ziggo Dome hanno registrato il tutto esaurito con 30.000 spettatori.Il 21 novembre esce in tutto il mondo “Una Storia Importante”https://rss.askanews.it/”Una Historia Importante”, il nuovo album in versione italiana e spagnola (per Friends & Partners S.p.A./ Eventim Live International distribuito da Sony Music Entertainment) disponibile da oggi in preorder.”Una Storia Importante”https://rss.askanews.it/”Una Historia Importante” sarà disponibile in tanti speciali formati. In italiano: doppio vinile nero, trasparente, arancione, arancione autografato, CD Jewel Box, Deluxe e Deluxe autografato. In spagnolo: doppio vinile nero, arancione e arancione autografato, CD Jewel Box, deluxe e deluxe autografato.Il nuovo album di Ramazzotti contiene alcune delle hit più iconiche della sua carriera riarrangiate in una nuova veste, brani inediti e prestigiose collaborazioni italiane e internazionali. Tra gli inediti contenuti nel nuovo disco il singolo “Il mio giorno preferito”https://rss.askanews.it/”Mi dìa preferido” con cui ha ottenuto un primato assoluto: è stato il primo artista del 2025 a raggiungere direttamente il #1 EarOne Airplay nella settimana di uscita e il brano “Buona Stella” (feat ELISA) presentato in anteprima assoluta ad Amsterdam. Elisa ha raggiunto a sorpresa Eros sul palco dello Ziggo Dome: un incontro artistico intenso che ha impreziosito il World tour gala Première.Accompagnato dalla rinomata The European Pop Orchestra, diretta dal M° Guido Dieteren, e da una band d’eccezione, Eros è stato protagonista di uno show dal forte impatto emotivo, con una scaletta di brani, riarrangiati per l’occasione da Valeriano Chiaravalle con la direzione musicale di Luca Scarpa, che ha attraversato oltre 40 anni di carriera. In scaletta anche la hit internazionale I belong to you, in duetto con Davina Michelle – tra le voci pop più potenti della nuova scena olandese – e l’intensa Più che puoi con Berget Lewis, icona del gospel e del soul nei Paesi Bassi.Il calendario14 Febbraio 2026 – Paris, Accor Arena16 Febbraio 2026 – Strasbourg, Zenith18 Febbraio 2026 – Nice, Palais Nikaia22 Febbraio 2026 – Bruxelles, Forest National SOLD OUT23 Febbraio 2026 – Bruxelles, Forest National SOLD OUT25 Febbraio 2026 – Munchen, Olympiahalle SOLD OUT28 Febbraio 2026 – Hamburg, Barclays Arena2 Marzo 2026 – Berlin, Uber Arena4 Marzo 2026 – Copenhagen, Royal Arena6 Marzo 2026 – Oslo, Unity Arena8 Marzo 2026 – Gothenburg, Scandinavium12 Marzo 2026 – Oberhausen, Rudolf Weber-Arena16 Marzo 2026 – Zurich, Hallenstadion20 Marzo 2026 – Frankfurt, Festhalle SOLD OUT22 Marzo 2026 – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle24 Marzo 2026 – Geneva, Arena Geneve27 Marzo 2026 – Lyon, Ldlc Arena29 Marzo 2026 – Toulon, Zenith6 Aprile 2026 – Kaunas, algirio Arena8 Aprile 2026 – Krakow, Tauron Arena Krakow10 Aprile 2026 – Prague, 02 Arena13 Aprile 2026 – Wien, Wiener Stadthalle D16 Aprile 2026 – Bratislava, Tipos Arena19 Aprile 2026 – Budapest, Mvm Dome22 Aprile 2026 – Bucharest, Laminor Arena24 Aprile 2026 – Sofia, Arena 888826 Aprile 2026 – Belgrade, Belgrade Arena28 Aprile 2026 – Zagreb, Arena Zagreb2 Maggio 2026 – Barcelona, Palau Sant Jordi4 Maggio 2026 – Madrid, Movistar Arena6 Maggio 2026 – Lisboa, Meo Arena6 Giugno 2026 – Udine, Bluenergy Stadium9 Giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro13 Giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona16 Giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico20 Giugno 2026 – Messina, Stadio Franco Scoglio23 Giugno 2026 – Bari, Stadio San Nicola27 Giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium16 Ottobre 2026 – Toronto, Coca-Cola Coliseum18 Ottobre 2026 – Montreal, Place Bell22 Ottobre 2026 – Boston, Boch Center Wang Theatre24 Ottobre 2026 – New York, The Theater At Madison Square Garden28 Ottobre 2026 – Chicago, Rosemont Theatre31 Ottobre 2026 – Miami, Kaseya Center4 Novembre 2026 – Houston, Smart Financial Centre7 Novembre 2026 – Los Angeles, Youtube Theater10 Novembre 2026 – Monterrey, Arena Monterrey12 Novembre 2026 – Guadalajara, Arena Guadalajara14 Novembre 2026 – Mexico Df, Arena Cdmx18 Novembre 2026 – San Josè, Estadio Nacional De Costa Rica21 Novembre 2026 – Bogota, Movistar Arena24 Novembre 2026 – Lima, Arena 126 Novembre 2026 – Santiago, Movistar Arena28 Novembre 2026 – Buenos Aires, Movistar Arena30 Novembre 2026 – S o Paulo, Vibra S o Paulo