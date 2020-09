E’ PARTITO IL CAMPIONATO, E’ GIA’ UNA BUONA NOTIZIA

Non so se è una stella ma è certo che ieri sera, mentre si confermava Kulusevski, è nato Gianluca Frabotta, 21 anni, romano, Under tutto, terzino sinistro con gran tiro…sinistro.

Pupillo dell’ex allenatore dell’Under 23 juventina, tale Pirlo, poi chiamato a sostituire Sarri. Andrea s’è portato dietro – bravissimo – la prima idea che ha fatto onestamente la sua parte da difensore essendo costato meno, molto meno dell’infortunato De Ligt, praticamente il “rosso” del bilancio. Gianluca – felice rappresentante del new deal juventino insieme a Weston McKennie – s’è rivelato anche portafortuna, visto che mentre cercavamo di identificarlo meglio sul campo,

