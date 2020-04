L’epidemia in Italia rallenta. La curva è in discesa, anche in Lombardia e in generale al Nord, mentre al Sud si conferma come il lockdown abbia prevenuto la grande ondata: ora, per ripartire, “servirà comunque grande cautela, quello che è successo due mesi fa potrebbe riaccadere se non stiamo attenti”.

L’Istituto Superiore di Sanità, nel consueto punto stampa sull’andamento epidemiologico, mette in guardia: “Non raggiungeremo casi zero a maggio. Il virus probabilmente continuerà a circolare, anche se a bassa intensità. Non abbiamo raggiunto un vero e proprio ‘picco’, non c’è una massa di popolazione che si è infettata sufficiente.

L’articolo È presto per pensare alle vacanze proviene da Notiziedi.

