“È probabile che la curva continuerà a salire”, dice Crisanti

AGI . “I casi in aumento di questi giorni sono il risultato di infezioni avvenute giorni fa, ed è difficile indicare una sola causa. Gli effetti delle misure adottate oggi non saranno evidenti prima di qualche giorno, per cui è probabile che la curva continuerà a salire“.

Lo ha spiegato all’AGI Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare della Università di Padova. “Dobbiamo partire dal presupposto che esiste una serie di fattori chiave che sta facilitando la trasmissione – spiega l’esperto – non è semplice identificare una singola causa che abbia scatenato l’aumento di casi di infezione,

