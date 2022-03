È rientrato in Italia il 19enne ballerino pugliese prelevato dall’intelligence a Kiev

Di Alba Di Palo (Foto dal profilo Facebook di Giordano Signorile)

BARI – Dopo un viaggio durato più di due giorni, è arrivato in Italia Giordano Signorile, il ballerino originario di Capurso (Bari) rimasto bloccato a Kiev con l’avvio delle operazioni di invasione russa. Il 19enne, che studia nella accademia di danza della capitala ucraina, è stato prelevato dall’intelligence in collaborazione con l’unità di crisi della Farnesina. Il tragitto compiuto lo ha portato in Moldavia, poi in Romania e stamattina a Roma con un volo di linea.

“È stato un viaggio lunghissimo, per fortuna siamo qui – ha detto il ballerino in un video pubblicato su Facebook – È stato orribile vedere le strade dell’Ucraina distrutte, con soldati armati. Tutto ciò mi rende molto triste, spero di poter tornare a Kiev presto, non appena la situazione migliorerà”.

LA MADRE: “NON VEDO L’ORA DI RIABBRACCIARLO”

“Mi ha mandato un messaggio. Ha scritto che stava pranzando con una ottima amatriciana a Roma e poi sarebbe partito per tornare a casa. Non so se arriverà in bus e con un treno”. Così alla Dire Fausta Policarpo, mamma di Giordano Signorile, racconta la gioia di sapere che il figlio è in Italia.

“Ora sono dal parrucchiere – aggiunge la madre di Giordano – perché adesso che so che mio figlio è al sicuro, ho la serenità di pensare a queste cose. Sarà a casa nel pomeriggio – conclude ,- non vedo l’ora di riabbracciarlo”.

