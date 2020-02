“Ho chiesto ad Elly Schlein e a Mauro Felicori di entrare a far parte della nuova Giunta che sto componendo e che completerò in questi giorni, entro la settimana. Entrambi hanno accettato con entusiasmo mettendo le proprie competenze al servizio della Regione e del nostro progetto di governo. Di questo li ringrazio”. Lo scrive in una nota il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. In particolare Elly Schlein sarà la nuova vicepresidente. Dopo l’annuncio nei giorni scorsi della nomina di Vincenzo Colla all’assessorato al Lavoro, ora quello che in tanti si aspettavano di Elly Schlein, che ha ottenuto oltre 22mila preferenze alle elezioni del 26 gennaio,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo E.Romagna, Schlein sarà vicepresidente proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento