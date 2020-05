È scontro nella maggioranza di governo sul Mes

Con il via libera dell’Eurogruppo all’utilizzo del Mes sulle spese sanitarie e senza condizionalità si riaccende lo scontro all’interno della formazione rosso-gialla. Se per il premier Conte l’obiettivo resta in ogni caso il sì al ‘Recovery fund’ (con un misto di prestiti e di trasferimenti e con scadenze di 25 anni) il Partito democratico si schiera compatto, dal segretario dem Zingaretti al viceministro al Mef Misiani, per promuovere il ricorso al fondo Salva Stati. E così Italia viva con Marattin: “Ok senza se e senza ma”.

La premessa del responsabile dell’Economia, Roberto Gualtieri, è che si lavora per il ‘Recovery fund’

