È scontro totale sul contratto collettivo dei rider. La questione in gioco 

A poche ore dall’entrata in vigore del contratto collettivo nazionale dei rider è scontro totale tra fattorini, società di food delivery e sindacati confederati. Domani entrerà in vigore l’accordo siglato a sorpresa il 15 settembre scorso tra Ugl e Assodelivery, l’associazione italiana che riunisce le principali aziende del settore. Un accordo contestato sia dai sindacati confederati che dai rider, pronti ad un nuovo sciopero in tutta Italia. Sono ventimila i fattorini a cui dovrebbe essere applicato.

L’aspetto più contestato dell’accordo tra Ugl e Assodelivery (alla quale appartengono Deliveroo, Glovo, Uber Eats, Just Eat e Social Food) è il riconoscimento del lavoro dei rider come lavoro auotonomo,

