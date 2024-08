e’-scoppiato-un-caso-politico-sui-grembiuli-scolastici

In provincia di Lecce un dirigente adotta il colore verde per tutti

Roma, 26 ago. (askanews) – “In un asilo nido pubblico a Guagnano, in provincia di Lecce, il Dirigente scolastico, su proposta della Commissione Pari Opportunità e del garante sulla disabilità della locale amministrazione, nell’ambito di un percorso condiviso, ha deciso di adottare per i bambini iscritti un unico grembiulino di colore verde, per tutti e tutte, al posto di quelli azzurro e rosa. Una scelta semplice, che intende porre l’attenzione sui temi dell’inclusione e della parità di genere. Ma proprio su questa scelta, la destra pugliese e quella nazionale di governo hanno deciso di montare un caso, assurdo e deprimente”. Lo dichiarano in una nota, Ilenia Malavasi, deputata del Pd della Commissione Affari Sociali della Camera e Claudio Stefanazzi, deputato del Pd e vicepresidente commissione parlamentare questioni regionali.

“In un Paese normale”, aggiungono, “la scelta del colore dei grembiulini in un asilo nido non dovrebbe essere certo una notizia. Ma il nostro, evidentemente, non è un Paese “normale”, ma è un Paese dove – anzi – un ex generale si arroga il diritto di stabilire la differenza tra normalità e anormalità, in cui si piangono lacrime di coccodrillo per le vittime di violenze di genere, senza fare nulla per proporre percorsi educativi e didattici che contrastino quelle stesse violenze, e dove anche l’importanza e la bellezza di luoghi quali gli asili nido pubblici – dove questi esistono, considerati i tagli economici inferti in questi mesi al comparto educativo – vengono “sporcate” da ridicoli sussulti identitari”. Così concludono i dem.