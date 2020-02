A 36 ore dalla chiusura dei seggi, è sempre più confusa la situazione tra i Democratici in Usa, ancora in attesa dei risultati ufficiali dei caucus in Iowa. Gli ultimi dati disponibili, con il 71% dei voti scrutinati, vedono Pete Buttigieg in testa, con il 26,8% dei voti, seguito da Bernie Sanders al 25,2%, da Elizabeth Warren al 18,4%, da Joe Biden al 15,4% e da Amy Klobuchar al 12,6%.

Ma ormai, caos e incertezza regnano sovrani, misti anche a un certo senso di sfiducia reciproca. Escluso l’hacker, sembra sia stato un “errore di codice” nella nuova applicazione scelta dal team organizzativo a causare il ritardo nella pubblicazione dei dati.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo E se la vittoria (morale) in Iowa fosse di Bloomberg? proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento