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E’ sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer: “Ranucci-Nordio, tutto alla luce del sole”
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E’ sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer: “Ranucci-Nordio, tutto alla luce del sole”

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“Tutto alla luce del sole”. Bianca Berlinguer, conduttrice di E’ sempre Cartabianca, nella puntata di oggi 5 maggio torna sul caso Ranucci-Nordio che ha caratterizzato la trasmissione della scorsa settimana, con il botta e risposta tra il conduttore di Report e il ministro della Giustizia. “Sapete che abbiamo ospitato Sigfrido Ranucci, che a proposito della vicenda della grazia a Nicole Minetti. Ha detto che stava verificando la notizia relativa alla presenza di Carlo Nordio nel ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Minetti, in Uruguay. Per Ranucci era solo un’ipotesi da verificare”, dice Berlinguer riassumendo la vicenda. “Il ministro della Giustizia ha potuto replicare immediatamente e direttamente, come era suo legittimo diritto. Il ministro ha telefonato in studio durante la trasmissione, questo è stato possibile perché andiamo sempre in onda in diretta. Gli ospiti si assumono la responsabilità delle loro dichiarazioni. Tutto si è svolto alla luce del sole, Ranucci ha fatto le sue dichiarazioni per cui poi si è scusato. Il ministro ha avuto il tempo per replicare e smentire. Questa trasmissione e il suo editore sono liberi e consentono a tutti di esprimere le proprie opinioni”. 

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