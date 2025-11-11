martedì, 11 Novembre , 25

Ex Ilva, sindacati rompono il tavolo. Palazzo Chigi: “Governo resta disponibile”

(Adnkronos) - Si è concluso con un nulla...

Mattarella, oggi la visita al Centro radar Enav di Ciampino

(Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,...

Trent’anni di disastri meteo, oltre 800mila morti nel mondo

(Adnkronos) - Oltre 9.700 eventi meteorologici estremi tra...

Evelina Sgarbi: “Mio padre ospite da Vespa spettacolo cinico e triste”

(Adnkronos) - "Osservando il cerchio tragico all’opera, non...
e’-sempre-cartabianca,-corona-e-la-querela-di-de-laurentiis:-“chiede-600mila-euro,-me-ne-andro-in-galera…”
E’ sempre Cartabianca, Corona e la querela di De Laurentiis: “Chiede 600mila euro, me ne andrò in galera…”

E’ sempre Cartabianca, Corona e la querela di De Laurentiis: “Chiede 600mila euro, me ne andrò in galera…”

DALL'ITALIA E DAL MONDOE' sempre Cartabianca, Corona e la querela di De Laurentiis: "Chiede 600mila euro, me ne andrò in galera..."
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “De Laurentiis mi ha chiesto 600mila euro di danni”. Mauro Corona, nella puntata di E’ sempre Cartabianca dell’11 novembre, fa il punto sulla vicenda che lo coinvolge dopo una querela del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Periodicamente, nel programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete4, Corona fa riferimento al contenzioso, legato a quanto pare a parole pronunciate quando la trasmissione andava in onda su Rai3. “Mi è arrivata una comunicazione dal tribunale. Mi vengono chiesti 600mila euro di danni, andrò in galera e bòn…”, dice lo scultore e scrittore. “Io lavoravo già con lei, ma i soldi li chiede solo a me?”, dice Corona rivolgendosi a Berlinguer. “Pensavo che le cose si sarebbero fermate. Invece, effettivamente la vicenda va avanti. Vedremo come va a finire”, dice la giornalista. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.