martedì, 24 Febbraio , 26

Sanremo, Angelica Bove intona ‘Hallelujah’ in sala stampa

(Adnkronos) - La cantautrice Angelica Bove, in gara...

Lazio: “Obiettivo disputare il campionato 2031-32 all’interno del Flaminio”

(Adnkronos) - "L'obiettivo della Lazio è quello di...

Tragedia al porto di Livorno: barca si ribalta, un morto

(Adnkronos) - Grave incidente nautico si è trasformato...

Sanremo, Renga penultimo a esibirsi: “Meglio, posso guardare l’Inter”

(Adnkronos) - Francesco Renga è sereno, almeno apparentemente....
HomeMondoÈ sold out il peluche preferito del macaco Punch: introvabile in Giappone,...
e-sold-out-il-peluche-preferito-del-macaco-punch:-introvabile-in-giappone,-usa-e-corea-del-sud
È sold out il peluche preferito del macaco Punch: introvabile in Giappone, Usa e Corea del Sud
Mondo

È sold out il peluche preferito del macaco Punch: introvabile in Giappone, Usa e Corea del Sud

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

ROMA – “A volte famiglia è chi troviamo lungo la strada”, “Noi ci siamo finché non troverai la strada di casa”, “Vieni fuori, noi siano tutti soffici”: sono gli slogan di una campagna Ikea per sostenere Punch, il macaco di 7 mesi dello zoo di Ichikawa, in Giappone, la cui storia è diventata virale in pochi giorni. Rifiutato dalla madre e inizialmente isolato dal resto del branco, il piccolo è riuscito a trovare conforto e un amico nel peluche della nota azienda svedese a forma di orango, venduto con il nome di “Djungelskog”.

PUNCH, LA STAR DEI SOCIAL

I video in cui Punch abbraccia il pupazzo, lo tracina ovunque, lo usa come scudo o si addormenta appoggiato a lui sono stati diffusi sui social- X, TikTok, Facebook- di lui hanno parlato le principali testate di tutto il mondo. insomma, il piccolo macaco è diventato una star del web a suon di hastag #HangInTherePunch (tradotto: forza Punch) e, insieme al suo amico svedese, ha emozionato il globo.

LA CAMPAGNA DI “SUPPORTO” DI IKEA

La popolarità di Punch così ha fatto triplicare le visite allo zoo e allo stesso tempo ha moltiplicato le vendite del suo amico peluche. Lo stesso colosso scandinavo non si è infatti limitato a guardare ma ha cavalcato l’onda del successo di Punch con iniziative ad hoc: una campagna emozionante, appunto, per supportare il piccolo primate. In più, la donazione, da parte di Ikea Japan, di un’intera collezione di peluche allo zoo che ospita Punch. Il risultato? Ikea ha chiesto ai clienti di Giappone, Stati uniti e Corea del Sud di avere pazienza: in questi paesi infatti, come riporta il Wall Street Journal il giocattolo “Djungelskog” è esaurito.

UNA STORIA A LIETO FINE

Nel frattempo, qualche giorno è trascorso da quando è stata diffusa la sua storie e Punch, come raccontano anche i post quotidiani sui social dello zoo, ha imparato a rapportarsi meglio con i suoi coetanei e con gli adulti che condividono l’area dei macachi. Insomma, ora è cresciuto ed è stato accettato dal branco, come dimostrato in alcuni video in cui appare abbracciato a Onsing, una primate femmina di 17 anni. Ma non ha abbandonato del tutto il suo amico di pezza: resta sempre lì a disposizione ad uso cuscino.

2/23(月)のパンチの様子飼育員「見た限り怒られるシーンは無く、他の子ザルと遊ぶ様子が見られました。ごはんタイムでは担当者の足から降りて、自分から採食する様子も見られました。引き続き順調です！」#市川市動植物園#がんばれパンチ pic.twitter.com/AtLDZQzM6R— 市川市動植物園（公式） (@ichikawa_zoo) February 23, 2026

2/22(日)のサル山の様子飼育員「皆さんのマナーのおかげで、静かな感じで特にケンカ等はありませんでした。パンチは17頃、2頭のサルに念入りに毛づくろいされるなど、群れに着実になじんできています」#市川市動植物園#がんばれパンチ pic.twitter.com/EyjV0rpvPv— 市川市動植物園（公式） (@ichikawa_zoo) February 22, 2026
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Sanremo, Rossi (Rai): ingerenze politiche? Non ce ne sono
Next article
Privacy, tra sanzioni e scarsa conoscenza

POST RECENTI

Mondo

Rotta su Gaza, Open Arms salpa con la Flotilla il 12 aprile

ROMA - L'ong Open Arms parteciperà alla missione internazionale con la sua nave ammiraglia, la Open Arms, che salperà il prossimo 12 aprile da Barcellona...
Mondo

“Cavalli come cani e gatti”: la nuova crociata di Brambilla contro polpette e ‘botticelle’

ROMA - "Basta sfruttamento dei cavalli in manifestazioni storiche e folcloristiche", basta carne di cavallo in tavola e basta anche a quelle che a Roma...
Mondo

VIDEO | Vannacci: “Legittima difesa e più tutele per la Polizia: presenteremo un pacchetto sicurezza vero”

DI Alessio Pisanò BRUXELLES - "Futuro Nazionale presenterà un pacchetto sicurezza vero: più tutele per forze dell’ordine e legittima difesa”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato Roberto Vannacci,...
Mondo

Esecuzioni sommarie e “tempeste di carne”: così la Russia tortura i suoi soldati

ROMA - Secondo un’inchiesta della BBC, per la prima volta soldati russi in prima linea raccontano pubblicamente un collasso totale di disciplina e legalità all’interno...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.