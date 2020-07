La causa intentata dalla General Motors contro Fca è stata respinta dal tribunale federale di Detroit, secondo cui GM non ha dimostrato di essere stata direttamente danneggiata dal presunto pagamento di tangenti a funzionari sindacali da parte casa rivale. Lo riporta l’agenzia Bloomberg.

Nove leader sindacali e di Fiat Chrysler sono finiti in carcere nell’ambito di un’indagine per corruzione. Nella causa, GM ha affermato che Fca aveva ottenuto contratti migliori rispetto alle case automobilistiche concorrenti corrompendo i funzionari sindacali. Le spese di manodopera di GM, per contro, avevano fatto lievitare i costi dell’azienda di miliardi di dollari.

Il giudice distrettuale americano Paul Borman ha archiviato la causa in una decisione di 30 pagine.

L’articolo È stata respinta la causa intentata da General Motors contro Fca proviene da Notiziedi.

