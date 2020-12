È stata rubata l’apparecchiatura radio dell’”aereo dell’apocalisse” russo

AGI – In Russia è stata aperta un’indagine per furto di apparecchiature radio dell’aereo Il-80, noto come uno degli “aerei dell’apocalisse”, progettato per fungere da posto di comando in caso di guerra nucleare. Lo hanno reso noto fonti ufficiali.

“È stato aperto un procedimento penale per il reato di furto”, ha confermato il ministero dell’Interno nella regione russa di Rostov, dove è stato compiuto il reato pochi giorni fa. Il valore dell’attrezzatura rubata ammonta a oltre un milione di rubli (poco più di 11 mila euro), secondo la nota ufficiale.

Nei giorni scorsi i media russi hanno riportato la notizia del furto di sull’Il-80,

