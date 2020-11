È stato restituito al turista inglese il Rolex da 22 mila euro rubato a Napoli

(AGI) – Sono stati incastrati dalle telecamere i due giovani di 29 e 28 anni che hanno a Napoli picchiato una coppia di turisti inglesi per rubargli un Rolex da 22 mila euro. Ora sono in cella con l’accusa di rapina aggravata in concorso su ordine del gip del capoluogo campano.

Il 15 ottobre scorso nel centro storico della città avevano messo a segno un buon ‘colpo’ per dei rapinatori partenopei, portando via l’orologio di lusso, uno con il marchio tra i più richiesti dal mercato illegale ed anche un esemplare di alto valore commerciale.

La loro vittima era un turista inglese,

