ROMA – “Risposta perfetta. Inoltro a Angelo Bonelli”. Dopo il ‘grande strappo’ col Pd, Carlo Calenda tornato assai attivo su Twitter continua a confrontarsi con il co-portavoce di Europa Verde. Stavolta lo fa girando a Bonelli una risposta del Sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, a Giuseppe Conte. Il presidente M5S in un tweet si chiede se la firma apposta dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri all’appello ‘Un voto per il clima’ “è la stessa che metterai per costruire un megainceneritore e diffondere fumi inquinanti qui a Roma”. Provocazione che porta il collega Sindaco Dem della città lombarda a scrivere: “A Bergamo il termovalorizzatore (che non inquina) integra perfettamente la raccolta differenziata arrivata al 77%. La quota restante viene bruciata per produrre energia e calore per la rete del teleriscaldamento. Nulla più viene conferito in discarica”. E Calenda gira tutto a Bonelli.

LEGGI ANCHE: Bonelli a Calenda: “Parliamoci, ti invito per un tè freddo”

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo E su Twitter Calenda ‘arruola’ Gori per duellare con Bonelli proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento