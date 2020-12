E’ subito Balotelli, gol e vittoria all’esordio col Monza

Sono bastati tre minuti e cinquantadue secondi a Mario Balotelli per lasciare il segno con la maglia del Monza. La copertina del mercoledì di Serie B va all’ex attaccante di Milan e Inter, ripartito dal campionato cadetto dopo l’ultima deludente esperienza con il ‘suo’ Brescia. Al debutto da titolare – non giocava da nove mesi – SuperMario è tornato a segnare come non gli accadeva da gennaio. E il suo è un gol pesante, quello che apre le danze contro la Salernitana prima della classe poi travolta al ‘Brianteo’ per 3-0. Nel match più importante di una sedicesima giornata ricca di scontri diretti,

