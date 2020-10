PALERMO (ITALPRESS) – Per ripartire sul posto di lavoro, ai tempi del post-coronavirus, bisogna aiutarsi gli uni con gli altri come insegnò Collodi. Come? Unendo le forze a partire dalla comunicazione interna aziendale. E’ questa la chiave di lettura proposta nel libro “Tempo di Iop: Intranet of People”: scritto dal giornalista Filippo Poletti, il volume è edito da Dario Flaccovio ed è disponibile sia come ebook sui principali store che nelle librerie in formato cartaceo.

“Il nuovo coronavirus – scrive Poletti in ‘Tempo di IoP: Intranet of Peoplè – ci ha divisi. Per ripartire occorre ricreare e rafforzare quel comune sentire che fa di un posto di lavoro un organismo coeso.

L’articolo E’ “Tempo di Iop”, modello ‘Collodi’ per ripartire ai tempi del Covid proviene da Notiziedi.

