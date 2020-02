“Sulla Brexit dobbiamo voltare pagina. Mi spiace, ma non c’è alternativa. A tre anni e mezzo dal referendum, siamo tutti stanchi. Basta”. È l’esortazione di Tony Blair, l’ex premier britannico in un’intervista a la Repubblica nella quale dice anche che “ciò che è fatto è fatto” e quel che si deve fare d’ora in avanti “pensare a costruire un nuovo futuro” perché “nemmeno gli europei apprezzerebbero la nostra insistenza”. La mission, pertanto, è “riunire il Paese” e invita gli stessi europeisti inglesi ad essere “costruttivi, non infantili”.

E se anche un domani vi fosse un ritorno di Londra nell’Unione europea,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo E Tony Blair cosa ha da dire sulla Brexit?… proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento