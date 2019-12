È tutto vero! Mandzukic va in Qatar: è ufficiale la sua firma con il suo nuovo club

​Affare saltato? Neanche per idea. Mario Mandzukic si trasferisce ufficialmente in Qatar. L’attaccante croato ha firmato il contratto con l’Al Duhail. La conferma arriva dal suo nuovo club tramite un tweet. Welcome To #AlDuhail ❤️@MarioMandzukic9 🇭🇷 https://t.co/ocuPxnB8Lq — نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) 24 dicembre 2019 Mandzukic percepirà circa 10 milioni di euro per diciotto mesi, bonus compresi. Dopo sei mesi fuori rosa alla ​Juventus, il croato ha deciso di accettare la ricca corte del… continua a leggere sul sito di riferimento