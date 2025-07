È ufficiale il divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni. E il rapper viene paparazzato con la nuova fiamma

ROMA – Il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni è ufficialmente chiuso. Il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza di divorzio congiunto. La notizia è rimbalzata su tutti i media nazionali nelle ultime ore. L’affido dei due figli, Leone e Vittoria, rimane congiunto con una frequentazione quasi paritaria. Come già trapelato mesi fa, non ci saranno assegni di mantenimento per i bambini o tanto meno per l’imprenditrice digitale. A Fedez rimangono soltanto le spese straordinarie, come scuola e salute. L’ormai ex coppia scrive, così, la parola ‘fine’ sulla storia iniziata nel 2016 e suggellata da un matrimonio celebrato a Noto l’1 settembre 2018. Una giornata che allora, su tutte le copertine e siti, fu raccontata come una moderna favola da sogno.

In un video realizzato per il canale YouTube di Gabriele Vagnato, Fedez ha raccontato la nuova quotidianità da padre separato: “Ho dei giorni prestabiliti per vederli. Ma come a tutto ci si deve abituare, sia io che i bimbi. Sono fortunato a poterli vedere equamente con la mamma. Tanti padri non sono nella mia stessa situazione”. Una vita sempre insieme e poi l’addio, come l’hanno presa Leone e Vittoria? “I bambini ovviamente ci hanno chiesto il perché di questa decisione- ha rivelato ancora il rapper- ti piange il cuore, non è semplice, ma sono cose che devi fare, così gli abbiamo spiegato tutto. Ho chiesto consigli su come fare. Anche se ci si separa si rimane una famiglia per me”.

FEDEZ PAPARAZZATO CON LA NUOVA FIAMMA GIULIA HONEGGER

Il 35enne ora guarda avanti e si gode l’estate nonostante l’attenzione sempre alta dei paparazzi. Nel numero in edicola questa settimana, Chi Magazine ha immortalato Fedez insieme alla sua nuova fiamma, Giulia Honegger. Dopo vari avvistamenti a Milano e a Marina di Pietrasanta, i due sono stati fotografati in Sardegna. Negli scatti, baci e tenerezze alla luce del sole. Come riferisce il settimanale, la coppia alloggia nella villa affittata dal rapper ogni anno.

“Con loro- scrive Chi- ci sono l’assistente del rapper e il suo cane. E alcuni amici che li vanno a trovare. Fedez e Giulia, nelle foto che vi mostriamo, hanno preso un gommone e sono andati sull’isola di Mortorio, che fa parte dell’arcipelago della Maddalena. E lì hanno fatto il bagno e si sono lasciati andare alla tenerezza”.

