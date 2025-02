“È un bravo ragazzo, ne avevo bisogno”. Chiara Ferragni parla di Tronchetti Provera. E giura: “Non tornerò mai con Fedez”

BOLOGNA – “Il 2024 è stato uno dei miei anni più difficili. Ora ho una nuova relazione, sono molto felice. È un bravo ragazzo, avevo bisogno di qualcuno come lui. Fedez? No, non torneremo mai più insieme”. Chiara Ferragni per la prima volta parla pubblicamente di Giovanni Tronchetti Provera, il nuovo compagno con cui fa coppia fissa dalla fine dell’estate. Lo ha fatto in Spagna, dove è stata in occasione della cerimonia per i premi Goya, intervistata dal giornale Hola. “Penso che ogni cosa accada per un motivo. E io dovevo attraversare alcune situazioni per cominciare una nuova vita”, ha detto ancora Ferragni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Revista ¡HOLA! (@holacom)

“CON FEDEZ NON TORNEREI MAI”

In Spagna, Chiara Ferragni ha spiegato anche la scelta di non parlare, fino adesso: “Per un anno ho sempre evitato di parlare, perchè volevo tenere le cose dentro di me, ma ora credo sia ora di cominciare a parlare qualche volta. Sono me stessa e voglio che le persone sappiano come mi sento. Quello che ho passato è qualcosa che tutti possono vivere”. E Fedez?, chiede un giornalista. “No, no, non ci tornerei mai”, risponde Ferragni. “Goodbye”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it