AGI – Kasia Lenhardt, modella e compagna 25enne del calciatore tedesco Jerome Boateng, è stata trovata senza vita nel suo appartamento di Berlino. I due si erano lasciati una settimana fa. Sulle cause della morte sono in corso le indagini, ma per ora, secondo quanto riferiscono diversi media, l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio. Lenhardt, di cittadinanza polacca, lascia un figlio avuto da un altro uomo che proprio ieri ha compiuto sei anni. Un’amica di Kasia ha raccontato al Daily Mail: “Ieri era il compleanno di suo figlio Noah e Kasia stava a casa. Un suo parente ha chiamato la polizia perché non riusciva a contattarla”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo È un giallo la morte dell’ex fidanzata di Jerome Boateng proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento