Earth Day: dal Papa all’Onu, la Terra riparta dal clima

“A causa dell’egoismo siamo venuti meno alla nostra responsabilità di custodi e amministratori della Terra”: è il monito lanciato da Papa Francesco in occasione del 50mo Anniversario della Giornata Mondiale della Terra, l’Earth Day dedicato alla salvaguardia del Pianeta che coinvolge 75 mila partner sparsi in 193 Paesi. Quest’anno arriva in piena emergenza coronavirus e la segretaria generale della task force dell’Onu sui cambiamenti climatici (Unfccc), Patricia Espinosa, ha osservato che rappresenta “un’opportunità per le nazioni per riconvertirsi al green e rendere l’economia del 21mo secolo pulita, verde, salutare, sicura e più resiliente”. “E’ una chance per tutto il mondo per ripartire in un modo migliore”,

