Eataly è official partner del Giro d’Italia 2025

Milano, 19 apr. (askanews) – Eataly, ambasciatore dell’alta qualità gastronomica italiana e simbolo internazionale del made in Italy, anche quest’anno rinnova la sua presenza in occasione del Giro d’Italia, divenendone official partner. Dopo la collaborazione nel 2024 come sponsor della Maglia Bianca, si consolida il rapporto con la manifestazione sportiva italiana più famosa nel mondo.

“Anche quest’anno corriamo con il Giro d’Italia, un’istituzione affine a Eataly perché mostra al mondo e all’Italia il meglio del nostro Paese – commenta Andrea Cipolloni, group Ceo Eataly. – Ogni territorio attraversato dal Giro parla di prodotti, ricette tipiche, tradizioni alimentari che Eataly racconta tutti i giorni attraverso la selezione del mercato e dei ristoranti. Ogni tappa è un microcosmo che compone la nostra Italia del gusto”.

“Siamo molto felici di rinnovare la nostra partnership con Eataly per il Giro d’Italia 2025 – afferma Paolo Bellino, amministratore delegato di Rcs Sports & Events – Eataly è un simbolo dell’eccellenza gastronomica italiana nel mondo, e il suo impegno a sostenere le nostre manifestazioni evidenzia il forte legame tra lo sport, il territorio e le sue tradizioni. La cucina italiana, con la sua straordinaria biodiversità e il suo patrimonio enogastronomico, non ha eguali nel mondo”.

Eataly accompagnerà il Giro durante le 18 tappe lungo l’Italia a partire dal 13 maggio, dopo le prime giornate in Albania, e fino al primo giugno, data durante la quale si svolgerà la tappa finale a Roma. In quell’occasione tutta l’offerta gastronomica dell’area di partenza e arrivo sarà firmata da Eataly con una proposta dedicata alle grandi eccellenze italiane e una particolare attenzione ai produttori del territorio laziale. E la sera Eataly Roma Ostiense ospiterà anche quest’anno la grande festa di chiusura celebrando l’enogastronomia e la biodiversità che caratterizzano il nostro Paese.