eBay: spopola rivendita dei regali, soprattutto cosmesi e monili

Dal 24 al 27 dicembre incremento straordinario messe in vendita

Milano, 27 dic. (askanews) – Natale, tempo di regali, da fare, ricevere e anche di rivenderli. Spopola infatti anche in Italia la pratica del regifting, ovvero rivendere i regali ricevuti per trarne un piccolo guadagno personale. Si tratta di una consuetudine sempre più diffusa negli ultimi anni soprattutto in occasione di alcune ricorrenze e il Natale 2024 non ha fatto eccezioni in tal senso. Secondo i dati appena rilasciati da eBay, in poco più di 72 ore (dal 24 al 27 dicembre) si è registrato un incremento straordinario di articoli messi in vendita sulla piattaforma.

In particolare, si è avuta una crescita significativa in alcune categorie specifiche; una delle principali è quella degli articoli per la bellezza, dove vi è stato un vero e proprio exploit con un aumento del numero di inserzioni da circa 2 milioni a oltre 8 milioni (+249%); un’altra impennata si è avuta nella categoria orologi e gioielli, passando da 5 milioni a oltre 11 milioni di articoli in vendita (+104%). Altri settori interessati dal trend del regifting in questi giorni sono quello dei modellini giocattolo radiocomandati, dove le inserzioni sono aumentate del 73%, passando da 890.000 a oltre 1 milione e mezzo e quello degli smartwatch, dove l’incremento è stato significativo: da 23.000 a 37.000 inserzioni (62%).

Oltre a questi si segnalano aumenti anche in altre categorie come quella dei giocattoli e modellismo per i più piccoli +51%; giochi di società +37%; smartphone +33%, film e dvd +19%, monete e banconote +16% e musica, cd e vinili +15%.

Secondo una recente ricerca condotta da Ipsos per eBay, oggi gli italiani sono più propensi al regifting anche per una maggiore accettazione sociale di questa pratica. In particolare con riferimento ai regali di Natale, nel 2019 il 42% degli intervistati non rivendeva per una questione di “bon ton” mentre oggi questa percentuale scende al 34%. Il regifting è considerata un’attività pratica dal 37% degli italiani, perché garantisce che gli oggetti passino in altre mani invece di rimanere inutilizzati, mentre il 36% ritiene sia un gesto sostenibile, un modo per ridurre i rifiuti e una forma di riciclo. Tuttavia, il 34% pensa ancora che sia irrispettoso nei confronti di chi ha fatto il dono.

“Il regifting è un fenomeno che riscontriamo su eBay da molti anni. È diventata una pratica sempre più accettata e diffusa, soprattutto tra le generazioni più giovani perché incoraggia la circolarità e l’economia responsabile. La ricerca rivela un cambio di abitudini importante rispetto a cinque anni fa: gli italiani attribuiscono maggiore importanza al gesto di rivendere e acquistare oggetti e sono felici di sapere che, grazie al regifting, è possibile portare beneficio anche ad altre persone”, afferma Barbara Bailini, Head of Categories eBay Italia