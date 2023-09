ebil,-ente-bilaterale-a-copertura-intero-arco-produttivo-imprese

La presentazione in un video

Roma, 14 set. (askanews) – Ebil, Ente Bilaterale ovvero un’associazione senza scopo di lucro tra organizzazioni imprenditoriali e sindacati dei lavoratori, si presenta in questo video evidenziando come la sua sia una copertura per tutto l’arco produttivo delle imprese.L’attivazione è voluta dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore per dare servizi ai lavoratori ed alle imprese.In esecuzione a quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro sottoscritti e da sottoscrivere tra le parti depositati presso il CNEL, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed a tutti gli Enti Previdenziali ed assistenziali preposti, è costituito dunque l’Ente Bilaterale Nazionale denominato “Ente Bilaterale Nazionale Imprese e Lavoratori” in sigla “EBIL” , associazione non riconosciuta.Le componenti sindacali costituenti sono lato datoriale Confimprese Italia, (Confederazione Datoriale Micro, Piccole e Medie Imprese) e lato lavoratori Fesica Confsal(Federazione Sindacati Industria Commercio Artigianato)sindacato autonomo che nasce nel 92′ con l’intento di costituire una forza sindacale libera dai partiti e da ideologie.