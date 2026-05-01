venerdì, 1 Maggio , 26

Pechino Express, si va in Giappone: trionfo dei Veloci. Promossi Raccomandati, Dj e Albiceleste

(Adnkronos) - Ultima estenuante tappa in Cina per...

Per Meloni 1 Maggio al ristorante della Fondazione PizzAut di Monza

(Adnkronos) - In occasione della Festa del primo...

Scontro tra auto e moto a Milano nella notte, morto un 21enne

(Adnkronos) - Un ragazzo di 21 anni è...

Flotilla per Gaza, 175 attivisti sbarcati a Creta dopo l’arresto

(Adnkronos) - Oltre un centinaio di attivisti della...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOEbrei accoltellati a Londra, 45enne incriminato per tentato omicidio
ebrei-accoltellati-a-londra,-45enne-incriminato-per-tentato-omicidio
Ebrei accoltellati a Londra, 45enne incriminato per tentato omicidio
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ebrei accoltellati a Londra, 45enne incriminato per tentato omicidio

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

(Adnkronos) – La polizia del Regno Unito ha incriminato l’uomo di 45 anni arrestato per l’accoltellamento il 29 aprile di due uomini ebrei nel nord di Londra a Golders Green. “Essa Suleiman è stato incriminato per due capi di imputazione di tentato omicidio e uno per possesso di un’arma da taglio in luogo pubblico in relazione a un attacco avvenuto a Golders Green mercoledì”, ha annunciato la polizia britannica in un comunicato. 

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha promesso ieri di rafforzare la sicurezza della comunità ebraica, dopo che il Governo è stato accusato di non averla protetta a sufficienza. Il ministero dell’Interno dal canto suo ha annunciato che il livello di minaccia terroristica del Paese è stato innalzato a “grave”, il secondo più alto in un sistema a cinque livelli, il che significa che un altro attacco “è altamente probabile nei prossimi sei mesi”. 

I due uomini sono stati aggrediti in pieno giorno a Golders Green, un’area del nord di Londra con una vasta popolazione ebraica. Le vittime, di 76 e 34 anni, si trovano in condizioni stabili in ospedale. Il presunto aggressore arrestato è un cittadino britannico nato in Somalia e arrivato nel Regno Unito da bambino. 

 

Previous article
Rendiconto annuale su costi e oneri dalla banca, ecco come interpretarlo
Next article
Scontro a fuoco in strada a Napoli, ferite due ragazze di 23 e 24 anni

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Pechino Express, si va in Giappone: trionfo dei Veloci. Promossi Raccomandati, Dj e Albiceleste

(Adnkronos) - Ultima estenuante tappa in Cina per i viaggiatori di Pechino Express, che ieri hanno lottato contro la fatica per aggiudicarsi i biglietti...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Per Meloni 1 Maggio al ristorante della Fondazione PizzAut di Monza

(Adnkronos) - In occasione della Festa del primo maggio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, ha fatto visita al ristorante...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Scontro tra auto e moto a Milano nella notte, morto un 21enne

(Adnkronos) - Un ragazzo di 21 anni è morto e uno di 25 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Niguarda dopo un incidente...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Flotilla per Gaza, 175 attivisti sbarcati a Creta dopo l’arresto

(Adnkronos) - Oltre un centinaio di attivisti della 'Flotilla' per Gaza, arrestati il giorno precedente al largo dell’isola di Creta dalle forze israeliane, sono...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.