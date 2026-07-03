‘eccellenze-italiane-nel-mondo’,-ase-aerospace-premiata-al-senato

ROMA – Nella prestigiosa Sala Caduti di Nassiriya di Palazzo Madama, presso il Senato della Repubblica, si è svolta la conferenza stampa ‘Il valore delle Eccellenze italiane nel Mondo’, promossa su iniziativa del senatore Antonio Trevisi, con la partecipazione di Fucsia Nissoli Fitzgerald, dei componenti del Board of Directors della National Italian American Foundation (Niaf), della presidente di Italian Producers, Giusi Malcangi, e moderata dal professor Michele Panzarino. Nel corso dell’iniziativa, dedicata alla valorizzazione delle eccellenze italiane nei settori dei trasporti, dell’impresa, dell’agroalimentare, della moda, dello sport, della medicina e del benessere, Ase Aerospace S.p.A. ha ricevuto un prestigioso riconoscimento per il contributo allo sviluppo dell’industria aerospaziale italiana e per il percorso di innovazione che ha consentito all’azienda di affermarsi nei principali programmi internazionali del settore.

GRASSI RITIRA IL RICONOSCIMENTO

A ritirare il riconoscimento è stato il vicepresidente e azionista Raimondo Grassi. Il riconoscimento valorizza una realtà industriale che rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy tecnologico. Ase Aerospace è protagonista nello sviluppo di sistemi di generazione e distribuzione dell’energia elettrica per il settore aerospaziale e della difesa, con applicazioni nei più avanzati programmi internazionali. Nel suo intervento, Grassi ha dedicato il riconoscimento alle donne e agli uomini dell’azienda. “Nessun risultato industriale nasce dal lavoro di una sola persona. Dietro ogni innovazione ci sono ingegneri, ricercatori, tecnici e professionisti che ogni giorno trasformano competenza, ricerca e passione in tecnologia”, ha affermato. Tra i progetti più significativi richiamati durante la cerimonia figura la partecipazione di Ase Aerospace allo sviluppo del sistema di distribuzione dell’energia elettrica dei nuovi velivoli elettrici eVtol di Eve Air Mobility, società del gruppo Embraer, destinati a rappresentare una delle principali innovazioni della mobilità aerea urbana sostenibile.

IL VALORE STRATEGICO DEL RAPPORTO ITALIA-USA

“L’innovazione non è un punto di arrivo, ma un percorso continuo” ha sottolineato Grassi, evidenziando come il comparto aerospaziale stia vivendo una trasformazione senza precedenti grazie all’elettrificazione del volo, all’intelligenza artificiale, ai nuovi materiali e alla digitalizzazione. Il vicepresidente di Ase Aerospace ha inoltre evidenziato il valore strategico del rapporto tra Italia e Stati Uniti, sottolineando come la collaborazione tra i due Paesi rappresenti un’opportunità fondamentale per rafforzare ricerca, sviluppo industriale e innovazione tecnologica. “L’Italia possiede competenze straordinarie e deve continuare a investire nei giovani, nelle università, nella ricerca e nelle imprese innovative. Il futuro appartiene a chi ha il coraggio di immaginarlo, progettarlo e costruirlo”, ha dichiarato.

Concludendo il suo intervento, Grassi ha definito il riconoscimento “non un punto di arrivo, ma un impegno a continuare a rafforzare il ruolo dell’industria italiana nel mondo”, ribadendo come il Made in Italy sia oggi sinonimo non solo di qualità e manifattura, ma anche di ricerca, innovazione e alta tecnologia. L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni, imprese e comunità italo-americana, confermando il ruolo strategico delle eccellenze italiane come motore di sviluppo economico, tecnologico e di cooperazione internazionale.

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