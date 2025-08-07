giovedì, 7 Agosto , 25

Ecclestone duro contro Hamilton: "Dovrebbe smettere ora, correre così non ha senso"

Ecclestone duro contro Hamilton: “Dovrebbe smettere ora, correre così non ha senso”

Redazione-web

(Adnkronos) – “Hamilton è stanco, sta facendo questo lavoro da una vita. Deve resettarsi e fare qualcosa di totalmente diverso rispetto al motorsport. Magari non ci sta ancora pensando, anche se sarebbe stato opportuno iniziare a valutarlo tempo fa”. Bernie Ecclestone, ex boss della Formula 1, ha criticato in maniera dura – in un’intervista al Daily Mail – gli ultimi mesi nel Circus di Lewis Hamilton, deluso dopo la brutta partenza in Ferrari. 

“Lewis è stato un grande talento – ha continuato – e probabilmente lo è ancora. Ma, quando raggiungono il top, tutti i grandi possono puntare a una sola direzione e andare verso il basso”. 

Bernie Ecclestone ha continuato: “Hamilton si prenderebbe in giro da solo se dovesse continuare a correre. Dovrebbe smettere ora. Se fossi il suo manager, direi alla Ferrari: ‘C’è qualcuno in grado di sostituirlo? Lewis è pronto a farsi da parte’. Vorrei che il suo contratto fosse onorato, perché lo hanno preso con un obiettivo importante. Le cose, però, non stanno funzionando e quindi potrebbero accordarsi così”. 

L’ex boss della Formula 1 ha chiuso così la sua analisi sul brutto periodo dell’inglese in Ferrari: “Ha già vinto sette Mondiali, non c’è bisogno di prendersi ulteriori rischi. Non gli auguro nulla di male, ma non sta più lottando per il titolo. Non avrebbe senso rischiare di restare due anni a letto perché ha la schiena rotta”.  

