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Ecclestone torna sul podio, premia Russell con la medaglia del presidente Fia
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Ecclestone torna sul podio, premia Russell con la medaglia del presidente Fia

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L’ex boss della F1 Bernie Ecclestone ha partecipato alla cerimonia di premiazione del Gp d’Austria. Il 95enne inglese ha consegnato la medaglia del presidente della Fia (la Federazione internazionale dell’automobilismo) al vincitore della gara, il connazionale George Russell, su invito del presidente della Fia, Mohammed Ben Sulayem. Già lo scorso anno Ecclestone aveva partecipato alla cerimonia del podio al Red Bull Ring premiando il vincitore Lando Norris. In quell’occasione fu la prima volta che partecipò alla premiazione di un Gp pur avendo guidato la F1 per oltre 40 anni.  

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