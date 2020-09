Ecco alcune foto del primo prototipo di Apple Watch

Nuove foto rivelano un prototipo originale di Apple Watch apparentemente utilizzato per test interni prima che il dispositivo indossabile facesse il suo debutto ufficiale nel 2015.

Il dispositivo è protetto da una custodia di sicurezza, che assomiglia un pò ad un iPod nano, per mascherarlo durante il trasporto. Inoltre viene fornito in una scatola di cartone marrone contrassegnata come “Riservato Apple“.

La particolarità di questo prototipo è la custodia di sicurezza, progettata per mascherare il design effettivo di Apple Watch nel caso in cui il dispositivo fosse visto da occhi indiscreti.

