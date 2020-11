AGI – Stop alle tasse per almeno 5 miliardi. Il quarto decreto Ristori che il governo è pronto a varare la prossima settimana, subito dopo il via libero al nuovo scostamento di bilancio da 8 miliardi, conterrà il rinvio delle nuove scadenze fiscali per i settori più colpiti dall’emergenza Covid da qui alla fine dell’anno. Lo stop dovrebbe riguardare le imprese fino a 50 milioni di fatturato con perdite di almeno il 33 per cento ma è ancora da decidere ancora se varrà per le attività danneggiate in tutta Italia o solo quelle nelle regioni rosse.

I mancati incassi dovrebbero aggirarsi intorno ai 4-5 miliardi,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Ecco chi non dovrà pagare le tasse proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento