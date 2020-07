Ecco come in Pakistan si compra l’esame per il brevetto da pilota

AGI – “Javed”, nome di fantasia per proteggere l’identità del pilota, ha corrotto i funzionari dell’autorità dell’aviazione del Pakistan per superare l’esame per il brevetto di volo e per anni ha pilotato aerei ATR e A-320, trasportando migliaia di passeggeri.

Una pratica, quella di aggirare l’esame, che ora mette in dubbio le qualifiche di un terzo dei piloti e, dopo l’incidente di Karachi mette in serio imbarazzo il Paese. Per il momento, l’Autorità europea di vigilanza al volo ha bandito dai cieli Ue per sei mesi la Pia, una delle principali compagnie pachistane, proprietaria dell’Airbus caduto per errore umano il 22 maggio a Karachi causando la morte di 97 persone.

