Ecco cosa cambia con il nuovo dpcm

AGI – Didattica a distanza al 100% per le superiori, capienza dei mezzi dei trasporti pubblici ridotta al 50%, centri commerciali chiusi nel fine settimana. E ancora il divieto di uscire di casa dalla 22 alle 5 del mattino se non per motivi di salute o di lavoro. A mezzanotte entreranno in vigore le misure varate dal governo per contrastare il contagio, disposizioni che resteranno in vigore fino al 3 dicembre.

Tre gli scenari disegnati nell’ultimo Dpcm: le Regioni saranno divise in base ai livelli di rischio, dell’indice Rt e di altri parametri. Gialla, arancione e rossa, i tre gradi di allerta.

