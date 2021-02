AGI – Via alle vaccinazioni a tappeto negli otto comuni in zona ‘arancione rafforzata’ ma nella provincia di Brescia i sindaci faticano a contenere un contagio in continua espansione, con la popolazione “esasperata, che non rispetta più le regole per proteggersi e si riversa nei parchi”.

Marco Ghitti, sindaco di Iseo dove ha sede un hub che ha una potenzialità di oltre un migliaio di vaccinazioni, spiega all’AGI che “abbiamo iniziato le vaccinazioni a tappeto disposte dalla Regione. Cosa cambia? Che prima avremmo vaccinato gli over 80 due volte a settimana, invece ora vaccineremo tutte le persone di questi comuni,

L’articolo Ecco cosa sta succedendo nel Bresciano assalito dalla variante proviene da Notiziedi.

