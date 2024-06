ROMA – “Sono 50mila i ragazzi italiani da oltre sei mesi chiusi in casa, completamente isolati, che trascorrono il tempo solo sui social“. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo oggi a Roma alla presentazione della ‘Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia 2024’, ha fatto sapere che anche in Italia si sta diffondendo la piaga giapponese degli hikikomori, cioè di giovanissimi che si auto-recludono in casa.

LEGGI ANCHE: Davide, il ragazzo hikikomori che ha vinto la battaglia contro la scuola

Commentando poi i dati dell’ultimo rapporto Ocse sulle conseguenze negative dell’abuso del cellulare e dei social media, Valditara ha detto: “Uno studio Unesco offre dati drammatici sulla carenza di attenzione, sulla fantasia e la creatività: tutti gli studi testimoniano come stati d’ansia, depressivi, di isolamento sociale, siano sempre più legati alla dipendenza dai cellulari. Il 45% dei ragazzi riferisce di essere stato vittima di cyberbullismo; 1 milione e 300mila ragazzi ha giocato d’azzardo nel corso del 2023″.

L’articolo Ecco gli hikikomori italiani: 50mila giovani chiusi in casa da oltre 6 mesi proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it