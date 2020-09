Ecco i 10 Sfondi dei nuovi iPad Air 2020 da scaricare su tutti i dispositivi | DOWNLOAD

Ogni volta che Apple presenta un nuovo prodotto, questo arriva portando con sè dei nuovi sfondi. Nel caso di iPad Air 2020 gli sfondi sono ben 10 poichè riflettono le diverse colorazioni di ogni terminale e sono offerti sia in versione Light che Dark.

Sul nostro Wallpapers Central sono già disponibili tutte e 10 le varianti, in una versione per iPhone ed un’altra iPad. Lo sfondo blu inoltre, è disponibile anche per Desktop in 5K ad altissima qualità.

