Ecco i benefici del riscaldamento a pavimento industriale

ROMA – L’Italia è il secondo Paese dopo la Germania con il maggior numero di immobili classificati come industriali. Ciononostante, ancora tanti di questi edifici non sono sufficientemente attrezzati per essere ritenuti al passo con le richieste dell’industria moderna. L’efficienza degli impianti di riscaldamento è, specialmente di questi tempi, una caratteristica ricercata, essendo che porta numerosi benefici in termini economici e di comfort.

I benefici del riscaldamento a pavimento industriale sono molti, come una notevole riduzione dei consumi energetici, i risparmi economici che ne derivano e una corretta politica ambientale.

Oltre a queste oggettività di carattere economico-amministrativo, questa tecnologia migliora gli ambienti di lavoro, riducendo i rischi, gli ingombri e massimizzando il comfort nelle operazioni svolte durante ogni operazione quotidiana.

DISPERSIONE TERMICA DEI TUBI DI RISCALDAMENTO

Un vantaggio importante del riscaldamento a pavimento è rappresentato dal fatto che si adatta perfettamente agli edifici industriali con altezze elevate. La trasmissione termica per irraggiamento consente infatti di mantenere un’area riscaldata ad altezza d’uomo. Ne conseguono eccellenti risultati in termini di consumi energetici, con un taglio del quasi 50% rispetto ad un impianto standard, che dovrebbe altrimenti riscaldare l’ambiente per intero. È infatti sufficiente una temperatura di gestione molto bassa per mantenere l’ambiente confortevole.

Il ridotto consumo di energia permette quindi di affidarsi alle energie alternative, con notevoli risvolti per l’impatto ambientale della produzione.

Tirando le somme, ecco i principali benefici del riscaldamento industriale:

Risparmio energetico

Comfort elevato

Utilizzo energie alternative

Assenza di movimenti d’aria o polvere

Ottimizzazione degli spazi

Antincendio

Nessun costo di manutenzione

ISOLAMENTO TERMICO DEL PAVIMENTO INDUSTRIALE: SÌ O NO?

Ogni caso specifico può effettivamente determinare l’appropriatezza di un isolamento termico del pavimento industriale. Valutando per pro e contro:

PRO

si riduce la dispersione di calore verso il terreno, con una conseguente riduzione dell’inerzia termica, abbattendo ulteriormente il dispendio di energia per raggiungere il pieno regime.

CONTRO

Saranno necessari maggiori spessori a pavimento e una specifica preparazione del sottofondo.

TIPOLOGIE DI PAVIMENTO RADIANTE NEI CONTESTI INDUSTRIALI

SISTEMA INDUSTRIALE CON PANNELLO SAGOMATO

Il sistema industriale con pannello sagomato ad alta densità si presta per la sua velocità di posa. Questa tecnologia è indicata particolarmente nei contesti industriali dove è richiesto l’isolamento termico. Dopo il livellamento del ghiaione e la posa di una barriera all’umidità, la sua installazione è abbastanza semplice, non essendo necessari altri interventi prima del posizionamento dei pannelli isolanti.

SISTEMA INDUSTRIALE CON BARRA DI SUPPORTO

Il sistema industriale con barra di supporto è impiegato quando è necessario privilegiare la resistenza alla compressione dei massetti. Delle barre in PVC guarnite di clips di fissaggio ospitano la tubazione del riscaldamento. Anche in questo caso, il posizionamento del pannello isolante su cui vengono fissate le barre, avviene direttamente sul ghiaione rullato e stabilizzato, previa impermeabilizzazione.

SISTEMA INDUSTRIALE CON INDUSTRIALE SU RETE

Il sistema industriale su rete proposto da RDZ è ideale per il riscaldamento di capannoni di grandi dimensioni. In questo caso, vengono utilizzate tubazioni dal diametro di 25mm e dei collettori in acciaio inox dal diametro di 2”. La particolarità di questo impianto rispetto ai precedenti è la possibilità di riscaldare aree più grandi, impiegando meno collettori, facilitando l’installazione e, di conseguenza, abbattendo i costi di manodopera.

