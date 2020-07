Ecco i migliori cavi Lightning e USB-C intrecciati per iPhone

I modelli di iPhone 12, potrebbero includere nella confezione un nuovo cavo da Lightning a USB-C con un design in tessuto intrecciato.

I cavi che utilizzano questo tipo di design sono più durevoli rispetto ai cavi standard con rivestimento in gomma, ma in genere sono dotati di ulteriori rinforzi nei punti finali in cui sono posizionate le testine dei cavi.

Questi tipi di cavo, sono in commercio da molti anni e, in questo articolo,

