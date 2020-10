Ecco i migliori Sfondi dedicati all’Evento Apple del 13 Ottobre: “Hi, Speed”

Il nuovo Evento Apple è stato annunciato ed è previsto per il 13 Ottobre. Sarà il giorno in cui verranno annunciati tutti gli iPhone 12 e sicuramente non mancheranno accessori ed altre sorprese.

Aspettando l’evento, abbiamo realizzato una serie di Sfondi da impostare sui vostri dispositivi. Li trovate tutti su Wallpapers Central attraverso il sito oppure l’applicazione per iOS.

Qui sopra trovate lo Sfondo originale,

L’articolo Ecco i migliori Sfondi dedicati all’Evento Apple del 13 Ottobre: “Hi, Speed” proviene da Notiziedi.

